800 и более заболевших коронавирусом выявлено в 17 свердловских муниципалитетах

Общее число инфицированных с марта 2020 года составляет 78,5 тысячи в регионе. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса по городам Свердловской области. В Асбесте и Алапаевске и Алапаевском районе число инфицированных накануне достигло 800.

800 и более заболевших COVID-19 с начала пандемии выявлено в 17 свердловских муниципалитетах. Рейтинг городов-лидеров выглядит так:

Алапаевск и Алапаевский район (800),

Асбест (800),

Талицкий район (868),

Краснотурьинск (871),

Ирбит и Ирбитский район (877),

Сухой Лог (980),

Реж (1 003),

Нижнесергинский район (1 015),

Серв (1 104),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 125),

Верхняя Пышма (1 656),

Берёзовский (1 687),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 103),

Ревда (2 236),

Первоуральск (2 746),

Нижний Тагил (4 785),

Екатеринбург (40 231).

5 марта стало известно о 168 новых ковид-пациентах. Менее 200 заразившихся в регионе выявляют 10-е сутки подряд. Общее число инфицированных с марта 2020 года составляет 78,5 тысячи. Выписались по выздоровлению 71,5 тысячи уральцев.

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