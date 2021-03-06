800 и более заболевших коронавирусом выявлено в 17 свердловских муниципалитетах

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса по городам Свердловской области. В Асбесте и Алапаевске и Алапаевском районе число инфицированных накануне достигло 800.
800 и более заболевших COVID-19 с начала пандемии выявлено в 17 свердловских муниципалитетах. Рейтинг городов-лидеров выглядит так:
- Алапаевск и Алапаевский район (800),
- Асбест (800),
- Талицкий район (868),
- Краснотурьинск (871),
- Ирбит и Ирбитский район (877),
- Сухой Лог (980),
- Реж (1 003),
- Нижнесергинский район (1 015),
- Серв (1 104),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 125),
- Верхняя Пышма (1 656),
- Берёзовский (1 687),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 103),
- Ревда (2 236),
- Первоуральск (2 746),
- Нижний Тагил (4 785),
- Екатеринбург (40 231).
5 марта стало известно о 168 новых ковид-пациентах. Менее 200 заразившихся в регионе выявляют 10-е сутки подряд. Общее число инфицированных с марта 2020 года составляет 78,5 тысячи. Выписались по выздоровлению 71,5 тысячи уральцев.
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