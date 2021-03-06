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6 марта 2021, 09:07

800 и более заболевших коронавирусом выявлено в 17 свердловских муниципалитетах

Врачи в масках в больнице

Общее число инфицированных с марта 2020 года составляет 78,5 тысячи в регионе. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса по городам Свердловской области. В Асбесте и Алапаевске и Алапаевском районе число инфицированных накануне достигло 800.

800 и более заболевших COVID-19 с начала пандемии выявлено в 17 свердловских муниципалитетах. Рейтинг городов-лидеров выглядит так:

  • Алапаевск и Алапаевский район (800),
  • Асбест (800),
  • Талицкий район (868),
  • Краснотурьинск (871),
  • Ирбит и Ирбитский район (877),
  • Сухой Лог (980),
  • Реж (1 003),
  • Нижнесергинский район (1 015),
  • Серв (1 104),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 125),
  • Верхняя Пышма (1 656),
  • Берёзовский (1 687),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 103),
  • Ревда (2 236),
  • Первоуральск (2 746),
  • Нижний Тагил (4 785),
  • Екатеринбург (40 231).

5 марта стало известно о 168 новых ковид-пациентах. Менее 200 заразившихся в регионе выявляют 10-е сутки подряд. Общее число инфицированных с марта 2020 года составляет 78,5 тысячи. Выписались по выздоровлению 71,5 тысячи уральцев.

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