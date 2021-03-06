Три новых аппарата ИВЛ установили в больнице №23 Екатеринбурга. Фото

Для ЦГКБ №23 Екатеринбурга закупили три новых аппарата искусственной вентиляции лёгких 5,2 миллиона рублей. Уже сегодня они начнут работать.
Врачи-анестезиологи и реаниматологи проходят инструктаж, чтобы использовать аппараты ИВЛ Zisline MV300. Отмечается, что оборудование имеет сразу несколько режимов вентиляции лёгких, оно позволяет вести мониторинг газообмена и метаболизма у взрослых и детей. В аппаратах есть встроенная батарейка, которая позволяет работать 6 часов без перерыва и без изменения режима вентиляции.
Фотокорреспондент "Областной газеты" осмотрел новые аппараты.
"Опыт работы с оборудованием этой марки показал, что по соотношению цена-качество оно медперсонал устраивает. До этого у нас функционировало 4 аппарата, сегодня их стало 7. Спасибо Фонду святой Екатерины, который нам помогает оснащать реанимацию и облегчают жизнь пациентов. В среднем поступающие к нам до пандемии проводили на аппаратах 2-3 дня, сейчас тяжесть пациентов возрастает - 4-7 дней. Чем оборудование интеллектуальнее, тем больше вероятность, что человек вернётся к нормальной жизни после пребывания на ИВЛ", - рассказал главврач больницы №23 Вадим Юдин.
Добавим, что с апреля 2020 года ЦГКБ №23 принимает неотложных пациентов, в том числе из других свердловских городов.
Фонд святой Екатерины закупил также ещё 25 машин скорой помощи для Екатеринбурга. Ранее Фонд приобрёл кислородную станцию для города за 12 млн рублей.
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