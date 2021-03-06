Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
6 марта 2021, 10:39

Три новых аппарата ИВЛ установили в больнице №23 Екатеринбурга. Фото

Врач везёт аппарат ИВЛ

Сейчас в больнице стало 7 аппаратов ИВЛ. Фото: Галина Соловьёва

Для ЦГКБ №23 Екатеринбурга закупили три новых аппарата искусственной вентиляции лёгких 5,2 миллиона рублей. Уже сегодня они начнут работать.

Врачи-анестезиологи и реаниматологи проходят инструктаж, чтобы использовать аппараты ИВЛ Zisline MV300. Отмечается, что оборудование имеет сразу несколько режимов вентиляции лёгких, оно позволяет вести мониторинг газообмена и метаболизма у взрослых и детей. В аппаратах есть встроенная батарейка, которая позволяет работать 6 часов без перерыва и без изменения режима вентиляции.

Фото: Галина Соловьёва

Фотокорреспондент "Областной газеты" осмотрел новые аппараты.

"Опыт работы с оборудованием этой марки показал, что по соотношению цена-качество оно медперсонал устраивает. До этого у нас функционировало 4 аппарата, сегодня их стало 7. Спасибо Фонду святой Екатерины, который нам помогает оснащать реанимацию и облегчают жизнь пациентов. В среднем поступающие к нам до пандемии проводили на аппаратах 2-3 дня, сейчас тяжесть пациентов возрастает - 4-7 дней. Чем оборудование интеллектуальнее, тем больше вероятность, что человек вернётся к нормальной жизни после пребывания на ИВЛ", - рассказал главврач больницы №23 Вадим Юдин.

Фото: Галина Соловьёва

Добавим, что с апреля 2020 года ЦГКБ №23 принимает неотложных пациентов, в том числе из других свердловских городов.

Фонд святой Екатерины закупил также ещё 25 машин скорой помощи для Екатеринбурга. Ранее Фонд приобрёл кислородную станцию для города за 12 млн рублей.

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.03.2021, 12:53 / Общество
В России снова выявили 11 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
06.03.2021, 12:41 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 177 случаев коронавируса
06.03.2021, 12:12 / Общество
Смертность населения в Свердловской области выросла почти на 30%
06.03.2021, 11:20 / Общество
С 1 апреля в России отменят обязательный дистант для людей старше 65 лет
06.03.2021, 10:39 / Общество
Три новых аппарата ИВЛ установили в больнице №23 Екатеринбурга. Фото