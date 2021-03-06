С 1 апреля в России отменят обязательный дистант для людей старше 65 лет

В связи со снятием ограничений мэр Москвы обратился к пенсионерам. Фото: Галина Соловьёва

Правительство РФ приняло постановление, согласно которому с 1 апреля россияне старше 65 лет смогут вернуться на рабочие места. Требование переводить таких сотрудников на дистант становится рекомендательным.

Документ также признаёт утратившим силу постановление о правилах оформления листов нетрудоспособности и выплаты пособий в случае карантина для пенсионеров.

Напомним, что из-за коронавируса людей старше 65 лет с прошлого года обязали соблюдать самоизоляцию и по возможности работать в удалённом режиме. Сейчас заболеваемость в России пошла на спад: на 100 тысяч населения приходится 7,5 заболевших. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это один из самых низких показателей за последнее время. Известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты уже 5 млн россиян, 2,5 млн человек уже поставили вторую прививку.

В Москве принято решение о переводе самоизоляции для лиц 65+ и людей с хроническими заболеваниями из обязательного в рекомендательный режим с 8 марта 2021 года. Им, наконец, разблокируют социальные карты. В связи со снятием ограничений мэр Москвы обратился к пенсионерам.

"Ваш возраст и ваши хронические заболевания – это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжёлой форме попадают 700-800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Очень важно, чтобы вы защитили свою жизнь и здоровье. Очень важно и для вас самих, и для всех, кто вас любит", - написал в своём блоге Сергей Собянин.

Напомним, что самоизоляция для пенсионеров продлена в Свердловской области до середины марта.

Накануне стало известно об 11 тысячах новых ковид-пациентах по всей России. Общее число инфицированных в стране составляет 4,3 млн. Выздоровели около 3,9 миллиона россиян.

Фото: постановление Правительства РФ