Смертность населения в Свердловской области выросла почти на 30%

Естественная убыль в Свердловской области достигла 3 405 человек, что в два раза больше чем годом ранее. Фото: Галина Соловьёва

В январе 2021 года в Свердловской области скончались 6 645 человек. Это на 27,7% больше к первому месяцу прошлого года.

Среди них у 1 184 человек был подтверждён коронавирус.

Рождаемость в Свердловской области снизилась на 12,3%. В январе на свет появились 3 240 малышей. Это на 454 ребёнка меньше, чем в январе 2020 года, следует из данных Росстата.

Естественная убыль в Свердловской области достигла 3 405 человек, что в два раза больше чем годом ранее (1 509). Это самая высокая убыль населения среди регионов УрФО. Естественный прирост населения наблюдается в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО при том, что показатели за последний год там значительно снизились.

В целом по России в январе зафиксировано 219,8 тысячи умерших (26,3 тысячи из них с подтверждённым COVID-19) и 106,6 тысячи родившихся. При этом отмечается, что число смертей от ковида в январе по сравнению с декабрём уменьшилось.

"Если сравнивать показатели с декабрём 2020 года, когда мы фиксировали смертность от новой коронавирусной инфекции, то в январе по сравнению с декабрём 2020 года смертность снизилась на 9,5%. Мы имеем оперативные данные за февраль 2021 года. И если сравнивать оперативные данные февраля 2021 года с январём 2021 года, то мы видим устойчивое снижение смертности, которое составляет 21,7%", - прокомментировала данные Росстата вице-премьер Татьяна Голикова.

Данные об умерших и о родившихся за весь 2020 год в Свердловской области можно посмотреть здесь.