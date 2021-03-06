Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
6 марта 2021, 12:12

Смертность населения в Свердловской области выросла почти на 30%

Кладбище зимой

Естественная убыль в Свердловской области достигла 3 405 человек, что в два раза больше чем годом ранее. Фото: Галина Соловьёва

В январе 2021 года в Свердловской области скончались 6 645 человек. Это на 27,7% больше к первому месяцу прошлого года.

Среди них у 1 184 человек был подтверждён коронавирус.

Рождаемость в Свердловской области снизилась на 12,3%. В январе на свет появились 3 240 малышей. Это на 454 ребёнка меньше, чем в январе 2020 года, следует из данных Росстата.

Естественная убыль в Свердловской области достигла 3 405 человек, что в два раза больше чем годом ранее (1 509). Это самая высокая убыль населения среди регионов УрФО. Естественный прирост населения наблюдается в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО при том, что показатели за последний год там значительно снизились.

В целом по России в январе зафиксировано 219,8 тысячи умерших (26,3 тысячи из них с подтверждённым COVID-19) и 106,6 тысячи родившихся. При этом отмечается, что число смертей от ковида в январе по сравнению с декабрём уменьшилось.

"Если сравнивать показатели с декабрём 2020 года, когда мы фиксировали смертность от новой коронавирусной инфекции, то в январе по сравнению с декабрём 2020 года смертность снизилась на 9,5%. Мы имеем оперативные данные за февраль 2021 года. И если сравнивать оперативные данные февраля 2021 года с январём 2021 года, то мы видим устойчивое снижение смертности, которое составляет 21,7%", - прокомментировала данные Росстата вице-премьер Татьяна Голикова.

Данные об умерших и о родившихся за весь 2020 год в Свердловской области можно посмотреть здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.03.2021, 12:53 / Общество
В России снова выявили 11 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
06.03.2021, 12:41 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 177 случаев коронавируса
06.03.2021, 12:12 / Общество
Смертность населения в Свердловской области выросла почти на 30%
06.03.2021, 11:20 / Общество
С 1 апреля в России отменят обязательный дистант для людей старше 65 лет
06.03.2021, 10:39 / Общество
Три новых аппарата ИВЛ установили в больнице №23 Екатеринбурга. Фото