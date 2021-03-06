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6 марта 2021, 12:41

За сутки в Свердловской области выявили 177 случаев коронавируса

Бабушка в маске перебирает гречку

С 1 апреля в России отменят обязательный дистант для людей старше 65 лет. В Свердловской области режим самоизоляции для них действует до 15 марта. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 177 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет почти 78,7 тысячи.

Из них выписались по выздоровлению 71,7 тысячи уральцев, в том числе 190 - за последние сутки. На лечении остаются около 5 тысяч больных COVID-19. Состояние 286 пациентов оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+70) Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского, Ачитского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхотурья, Дегтярска, Горноуральского ГО, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского городских округов.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 78 691", - сообщили в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 2 445.

Отметим, что менее 200 заразившихся в регионе выявляют 11-е сутки подряд. Накануне стало известно о 168 новых ковид-пациентах.

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Областная газета Свердловской области

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