В России снова выявили 11 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

Выписались по выздоровлению 3,9 миллиона пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 11 022 россиянина заразились коронавирусом. Это на два случая меньше, чем сутками ранее.

Более 1000 заразившихся снова зафиксировано только в Москве (1 820). Свердловская область со 177 новыми ковид-пациентами поднялась на 10-ю строчку среди регионов.

Общее число инфицированных в стране составляет 4,3 миллиона человек. Из них выписались по выздоровлению 3,9 миллиона пациентов. 88,7 тысячи жителей России скончались. Смерть 441 человека была задокументирована за последние сутки.

Заболеваемость в России пошла на спад: на 100 тысяч населения приходится 7,5 заболевших. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, это один из самых низких показателей за последнее время. Известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты уже 5 млн россиян, 2,5 млн человек уже поставили вторую прививку.

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