В Екатеринбурге на Эльмаше проходит выездная вакцинация от коронавируса

Посетители сначала заполняют анкеты, затем им измеряют температуру и давление. Фото: Галина Соловьёва

6 марта на Эльмаш приехала выездная бригада с вакцинами от коронавируса. До 17:00 екатеринбуржцы могут привиться в гипермаркете "О'КЕЙ" на улице Бабушкина.

Накануне бесплатную вакцинацию в Орджоникидзевском районе анонсировал в своём instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. За 10-15 минут до открытия мобильного пункта у него начали собираться первые желающие.

Днём в гипермаркете наблюдалось около 50-60 человек, которые записывались на прививку. Среди них были замечены пожилые горожане, которые сообщили корреспонденту "Облгазеты", что узнали о вакцинации от врачей в больницах. Была и молодёжь, которая узнала об открытии пункта на Эльмаше из СМИ и соцсетей.

Фото: Галина Соловьёва

На месте работают врачи из городской больницы №23. "Облгазета" ранее рассказывала, что для неё закупили новое оборудование на 5,2 миллиона рублей.

Отметим, что записываться на прививку заранее не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Посетители сначала заполняют анкеты, затем им измеряют температуру и давление. Прививки ставят одновременно нескольким желающим. Пункты развёрнуты прямо перед кассами.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, что первая выездная вакцинация от COVID-19 проходила в ТЦ "Дирижабль" в Екатеринбурге.

Последний раз о поставках крупных партий вакцин от коронавируса в Свердловскую область сообщалось в середине февраля. Известно, что первый компонент вакцины получили 56,6 тысячи екатеринбуржцев (в регионе – 156,3 тысячи свердловчан), а второй – около 30 тысяч. В целом по России первым компонентом вакцины привились 5 миллионов граждан, вторым - 2,5 миллиона. Читайте также: главный свердловский санврач объяснил перерыв с поставками вакцины от коронавируса.

Добавим, что с декабря 161 врач свердловского Центра СПИДа уже испытал вакцину от коронавируса "Спутник V" и оценил её эффективность. "По данным Минздрава России, 90% пациентов, получивших две дозы вакцины, имеют хороший титр антител, то есть защищены от коронавируса или от тяжёлого течения этой инфекции. Эту статистику я могу подтвердить с помощью результатов обследования на антитела своих коллег. Прививки поставили уже 60% сотрудников Центра СПИДа, мы проверили уровень антител - и 100% привившихся сотрудников имеют хороший защитный титр", - передаёт слова главврача Свердловского областного Центра СПИДа Анжелики Подымовой департамент информполитики Свердловской области. Достаточный титр антител появляется в организме привившегося через 2-4 недели после получения второй дозы и должен сохраняться минимум на протяжении одного года.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва