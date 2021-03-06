Помощник Президента РФ Максим Орешкин подхватил коронавирус

О сроках вакцинации от COVID-19 самого Президента Владимира Путина пока официально не сообщается. Известно, что он не контактировал с Орешкиным. Фото: Алексей Кунилов

Помощник Президента России, бывший глава министерства экономического развития Максим Орешкин заразился коронавирусом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, переболевший коронавирусом прошлой весной, пожелал ему скорейшего выздоровления.

О болезни Максима Орешкина стало известно сегодня в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса. Михаил Мишустин поблагодарил чиновников за их работу по подготовке этой программы, в том числе помощника Президента.

"Он очень много работал, чтобы эта программа случилась. К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, ему передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь", - передаёт ТАСС слова главы кабмина.

Премьер-министр РФ в субботу посетил Кемерово, где возложил цветы в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" и провёл совещание по развитию региона. Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года.

Известно, что коронавирусом также переболели министр культуры РФ Ольга Любимова и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. О сроках вакцинации от COVID-19 самого Президента Владимира Путина пока официально не сообщается. Дмитрий Песков уже заявил, что глава государства не контактировал очно с заболевшим Максимом Орешкиным.

6 стало известно об 11 тысячах новых ковид-пациентах в России. Общее число инфицированных в стране составляет 4,3 миллиона человек. Из них выписались по выздоровлению 3,9 миллиона пациентов.