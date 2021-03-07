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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 марта 2021, 12:53

В России за сутки выявили 10 595 заболевших COVID-19

тест на коронавирус

За последние 24 часа из больниц выписано 11 576 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 595 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 322 776.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 1 534. Свердловская область находится на 10-м месте в стране по количеству заболевших граждан за сутки – 174 заболевших.

За последние 24 часа из больниц выписано 11 576 человек, всего – 3 911 924. Также за сутки зафиксировано 368 летальных исходов, всего – 89 094.

Накануне сообщалось о 11 022 россиянах, подхвативших COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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