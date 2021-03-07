За сутки в Свердловской области выявили 174 случая коронавируса

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 174 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 78 865.

Из больниц уже выписались 71 912 уральцев, в том числе 186 - за последние сутки. На лечении остаются менее 4,5 тысячи больных COVID-19. Состояние 296 пациентов оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+58), Алапаевского района, Артёмовского ГО, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского ГО, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Каменска-Уральского, Качканара, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

Зарегистрировано ещё 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 2 456.

Отметим, что менее 200 заразившихся в регионе выявляют 12-е сутки подряд. Накануне стало известно о 177 новых ковид-пациентах.

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