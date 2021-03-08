В Свердловской области выявили 176 новых случаев COVID-19

Общее число инфицированных свердловчан составляет 79 041. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за прошедшие сутки выявили 176 человек, подхвативших коронавирусную инфекцию. Общее число инфицированных свердловчан составляет 79 041.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц по выздоровлению было выписано ещё 189 пациентов, а общее число победивших инфекцию свердловчан достигло 72 101.

COVID-19 лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+65 человек), Алапаевска и Алапаевского района,Артёмовского, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского, Качканара, Камышловского района, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Таборинского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

В состоянии средней тяжести пребывают 1 817 госпитализированных с коронавирусом свердловчан. Состояние 297 пациентов оценивается как тяжёлое. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии. На сегодняшний день лечение проходят около 4,5 тыс. жителей Среднего Урала.

Кроме того, сообщается о смерти ещё 10 человек, подхвативших COVID-19. За всё время опасная болезнь унесла жизни 2 466 свердловчан.

Напомним, сутками ранее оперштаб сообщал о 174 новых пациентах с коронавирусом, а 6 марта в Свердловской области было выявлено 177 случаев заболевания COVID-19.