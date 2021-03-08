В России за сутки коронавирус подхватили 10 253 человека

За предыдущие сутки было выявлено 10 595 заболевших COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В России зафиксировали 10 253 заболевших коронавирусом за последние 24 часа. Это минимальный показатель заболеваемости с 3 октября 2020 года.

Напомним, что 3 октября федеральный оперштаб докладывал о 9 859 новых случаях заболевания коронавирусом, а уже 4 октября суточная заболеваемость подскочила до 10 499 инфицированных.

За предыдущие сутки было выявлено 10 595 заболевших COVID-19.

Москва продолжает удерживать лидерство по заболеваемости - в столице зафиксировали ещё 1 421 пациента. Свердловская область остаётся на 10-м месте по числу новых инфицированных - 176 человек. За всё время пандемии в стране подтвердили 4 333 029 случаев коронавируса.

Из российских больниц за последние 24 часа выписали 10 322 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 3 922 246. Кроме того, сообщается о 379 летальных исходах. Всего от COVID-19 скончались 89 473 россиянина.