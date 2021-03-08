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8 марта 2021, 18:10

Президент Сирии и его супруга заразились COVID-19

Башар Асад

В период карантина президент с супругой будут работать дистанционно. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент Сирии Башар Асад и его жена заразились коронавирусной инфекцией. Ближайшие две-три недели они будут работать дистанционно.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление канцелярии президента Сирии, Башар Асад с супругой почувствовали симптомы, похожие на симптомы заражения коронавирусом. Они сдали ПЦР-тест, который дал положительный результат.

Отмечается, что и Башар Асад, и его супруга находятся в стабильном состоянии. В период карантина они продолжать исполнять свои обязанности.

Напомним, в конце прошлого года COVID-19 подхватили президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Абхазии Аслан Бжания.

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