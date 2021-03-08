Евгений Куйвашев поздравил женщин-медработников со сцены конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"

Перед концертом глава региона вручил свердловским медработницам почётные грамоты и благодарственные письма. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня лично поздравил медработников с Международным женским днём. Для 3 тысяч женщин в конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" был организован концерт "Хора Турецкого".

Медиков, санврачей и сотрудников скорой привезли в столицу Урала спецтранспортом. Перед концертом глава региона вручил им почётные грамоты и благодарственные письма. Старшая медсестра отделения противоопухолевой лекарственной терапии областного онкологического диспансера Нэлли Алекперова получила знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени из рук губернатора.

"В здравоохранении традиционно трудится много женщин. В период пандемии на ваши хрупкие плечи легла особенно тяжёлая нагрузка. Без преувеличения можно сказать, что вы совершили настоящий профессиональный подвиг. Не случайно 2021 год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника", - приводит департамент информполитики регина слова Евгения Куйвашева.

8 марта Евгений Куйвашев поздравил с Международным женским днём также всех свердловчанок.

"Здесь очень долго и мощно боролись с COVID-19, и в общем побеждает регион - знаю это из первых уст. Для нас было здорово приехать 8 марта, потому что медработники нашей страны и Урала — это сегодня триумфаторы. Конечно, среди них очень много женщин, а женщины — это самое дорогое для нас, для настоящих мужчин. Поэтому концерт здесь — это честь и радость", - сказал со сцены Михаил Турецкий.

Он отметил, что конгресс-центр славится хорошей акустикой и что "Хор Турецкого" хочет "примерить это на себя".

Добавим, что на концерт собрались из разных свердловских муниципалитетов представительницы прекрасного пола, которые уже поставили прививку от коронавируса. В зале соблюдались масочный и дистанционный режимы.