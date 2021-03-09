В Свердловской области 79 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по городам

Отметка в 78 тысяч переболевших или болеющих COVID-19 в регионе была преодолена 2 марта. Фото: Галина Соловьёва

Число инфицированных COVID-19 в Свердловской области перевалило за 79 тысяч. Это 1,8% от общего населения. Роспотребнадзор представил обновлённые данные о распространении коронавируса по городам.

Так, больше половины выявленных случаев с начала пандемии приходится на Екатеринбург - 40 424. Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено ещё в 10 муниципалитетах. Среди них:

Нижний Тагил (4 812),

Первоуральск (2 767),

Ревда (2 244),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 120),

Берёзовский (1 695),

Верхняя Пышма (1 663),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 138),

Серов (1 114),

Нижнесергинский район (1 028),

Реж (1 014).

Накануне стало известно о 176 новых ковид-пациентах, в том числе 65 екатеринбуржцах. Менее 200 заразившихся в регионе выявляют 13-е сутки подряд. Отметка в 78 тысяч переболевших или болеющих COVID-19 в регионе была преодолена 2 марта.

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