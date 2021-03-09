В Свердловской области 79 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по городам

Число инфицированных COVID-19 в Свердловской области перевалило за 79 тысяч. Это 1,8% от общего населения. Роспотребнадзор представил обновлённые данные о распространении коронавируса по городам.
Так, больше половины выявленных случаев с начала пандемии приходится на Екатеринбург - 40 424. Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено ещё в 10 муниципалитетах. Среди них:
- Нижний Тагил (4 812),
- Первоуральск (2 767),
- Ревда (2 244),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 120),
- Берёзовский (1 695),
- Верхняя Пышма (1 663),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 138),
- Серов (1 114),
- Нижнесергинский район (1 028),
- Реж (1 014).
Накануне стало известно о 176 новых ковид-пациентах, в том числе 65 екатеринбуржцах. Менее 200 заразившихся в регионе выявляют 13-е сутки подряд. Отметка в 78 тысяч переболевших или болеющих COVID-19 в регионе была преодолена 2 марта.
Читайте также:
Первый случай коронавируса был выявлен в России год назад.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале