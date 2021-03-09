Менее 10 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 1 066. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России коронавирус подхватили 9 445 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 342 474.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 1 066. Свердловская область находится на десятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 156 человек.

За последние 24 часа умерли 336 пациентов с COVID-19, выздоровел 9 931 человек. За весь период пандемии – 89 809 и 3 932 177 соответственно.

Накануне сообщалось о 10 253 новых ковид-пациентах.