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9 марта 2021, 13:08

Менее 10 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

коронавирус

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 1 066. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России коронавирус подхватили 9 445 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 342 474.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 1 066. Свердловская область находится на десятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 156 человек.

За последние 24 часа умерли 336 пациентов с COVID-19, выздоровел 9 931 человек. За весь период пандемии – 89 809 и 3 932 177 соответственно.

Накануне сообщалось о 10 253 новых ковид-пациентах.

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Областная газета Свердловской области

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