За сутки в Свердловской области выявили 156 случаев коронавируса

Из больниц уже выписались 72 267 уральцев. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 156 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 79 197.

Из больниц уже выписались 72 267 уральцев, в том числе 166 – за последние сутки. На лечении остаются менее 4,5 тысячи больных COVID-19. Состояние 294 пациентов оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+31), Алапаевска и Алапаевского района, Байкаловского района, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхотурья, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Качканара, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режа, Ревды, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Тавдинского, Горноуральского, Арамильского, Артёмовского, Талицкого и Туринского городских округов.

Зарегистрировано ещё девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 475, передаёт региональный оперштаб.

Напомним, сутками ранее оперштаб сообщал о 176 новых пациентах с коронавирусом.

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