Кто и где может пройти бесплатную реабилитацию после COVID-19 в Свердловской области?

Согласно приказу министерства здравоохранения региона в Свердловской области разработан порядок проведения бесплатной реабилитации для людей, переболевших COVID-19.. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области разработали порядок проведения бесплатной реабилитации для людей, переболевших COVID-19, – соответствующий приказ министерства здравоохранения региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации области pravo.gov66.ru. Журналист «Облгазеты» узнал, с какими неприятными последствиями чаще всего сталкиваются люди, перенёсшие новый коронавирус, и где и как могут помочь справиться с ними.

Проблемы с лёгкими, слабость, утомляемость

Основные программы восстановления после коронавируса направлены на купирование двух осложнений, которые чаще всего развиваются у людей, переболевших коронавирусом. Как пояснила журналисту «Облгазеты» главный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Свердловской области Елена Пинчук, это дыхательная недостаточность и астенический синдром в виде мышечной слабости и повышенной утомляемости. В каждом медучреждении свои методики реабилитации. К слову, именно в Свердловской области были разработаны уникальные методики и респираторные тренинги по восстановлению лёгких.

– Согласно приказу минздрава региона, отделение нашего учреждения проводит второй этап реабилитации пациентов, перенёсших COVID-19. Это комплекс упражнений и процедур, которые восстанавливают общую готовность к физическим нагрузкам, – рассказали журналисту «Облгазеты» в пресс-службе ЦГБ №3. – Комплекс включает в себя физиотерапию – проведение магнито-лазерной терапии, специальный комплекс дыхательных упражнений, а также особый массаж грудной клетки.

Восстановлением работы лёгких в нормальном режиме и общей физической активности занимаются и в медицинском объединении «Новая больница».

– Пациенты на реабилитацию приходят разные, – рассказывает руководитель Центра респираторной реабилитации пациентов медицинского объединения «Новая больница» Наталья Эсаулова. – Есть люди старше 65 лет, которые легко перенесли коронавирус, но у них сохраняются жалобы поствирусной астении: слабость, потливость, учащённое сердцебиение, бессонница. Есть пациенты довольно молодого возраста, 40–50 лет, которые переболели коронавирусом тяжело, с большим объёмом поражения лёгких – до 95 процентов. Но есть и группа пациентов, у которых имеются изменения лёгочной ткани по компьютерной томографии, однако они чувствуют себя хорошо после острого периода инфекции и довольно быстро восстанавливаются, занимаясь обычной лечебной физкультурой, ходьбой, плаванием в бассейне.

Лечебная физкультура – один из важных этапов восстановления после перенесённой коронавирусной инфекции для детей и взрослых. Фото: Павел Ворожцов

Сердечно-сосудистые заболевания

Тем не менее по мере всё большего изучения нового коронавируса эксперты приходят к выводу, что в большей степени это болезнь сосудов, которая порой крайне негативно влияет на сердечно-сосудистую систему человека. И люди, имеющие такие проблемы, входят в особую группу риска. В этом вопросе особенно важно вовремя обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

– Людей, которые обращаются с проблемой повышенного давления после перенесённого коронавируса, очень много, – рассказывает главный кардиолог Свердловской области, главный врач Уральского института кардиологии Ян Габинский. - У таких пациентов, как правило, есть боли в левой половине грудной клетки, учащённое сердцебиение. Наша задача – провести диагностику, чтобы понять, с чем связаны эти боли: с последствием коронавируса или другими причинами. Очень важно оценить и состояние свёртываемости крови пациентов после COVID-19, потому что могут возникнуть осложнения в виде тромбоэмболии: в сосудах образуются тромбы, которые могут оборваться и поразить лёгочную ткань, что может привести к летальному исходу.

По словам Яна Габинского, после реабилитации пациент сможет вернуться к полноценной жизни, но с определёнными врачебными рекомендациями. В целом курс восстановления у всех пациентов с сосудистыми патологиями проходит по-разному и может длиться от одного до девяти месяцев или даже до года в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Главное – набраться терпения и следовать рекомендациям врачей.

Психологические и психические расстройства

Как отмечает главный внештатный специалист по медицинской психологии и психотерапии министерства здравоохранения Свердловской области Михаил Перцель, количество обращений к психологам в период пандемии выросло на 30 процентов. Почти все переболевшие коронавирусом жалуются на тревогу, депрессию, утрату моральных и физических сил, эмоциональные расстройства и депрессивные состояния. Подобные признаки говорят о нарушениях когнитивной системы, которые необходимо скорректировать с помощью психолога.

– Страх за своё здоровье и жизнь, с одной стороны, – это нормальная реакция на обстоятельства. Человек должен испытывать страх, пока угроза не устранена. Но когда страх переходит в патологическую тревогу и переживания, нужна помощь психотерапевта, – считает Михаил Перцель. – Программная реабилитация подбирается индивидуально в каждом конкретном случае. В первую очередь она направлена на определение причины переживаний человека. Далее подключается медикаментозная и физиотерапевтическая поддержка центральной нервной системы. Главное – не оставаться наедине со своими страхами, а обращаться за помощью к специалистам.

Потеря обоняния и выпадение волос

Ещё одни неприятные симптомы, с которыми могут столкнуться люди, переболевшие коронавирусом, – выпадение волос и длительная потеря обоняния. Но специалисты уверяют, что панике поддаваться не стоит: просто необходимо время, чтобы организм мобилизовал все свои силы после перенесённой инфекции.

«Выпадение волос на фоне коронавируса происходит по причине высокой интоксикации и метаболических нарушений, как и во время любых инфекций, сопровождаемых температурой, – рассказывает в своём методическом пособии по коронавирусу известный российский врач ковидного госпиталя республики Башкортостан Глеб Глебов. – Период активного выпадения волос начинается примерно через месяц после перенесённого заболевания. Следует сохранять спокойствие и понимать, что процесс обратим и волосы восстановятся в течение нескольких месяцев. Прекрасно помогает приём витамина B3 (рыбий жир), фолиевой кислоты и витамина B12».

Что касается обоняния, то оно, как правило, возвращается в течение месяца после выздоровления. В противном случае необходимо регулярно орошать полость носа средствами с морской водой, принимать витамины группы В. Также помогает вдыхание ароматов эфирных масел: лучше всего купить три-пять различных масел и втягивать их запах по десять минут с перерывом в пять минут один раз в день.

Как попасть на бесплатную реабилитацию после коронавируса? Решение о направлении на бесплатную восстановительную госпитализацию принимает лечащий врач пациента, но она осуществляется исключительно на добровольной основе. У переболевшего COVID-19 не должно быть повышенной температуры тела, воспалительных изменений в анализах крови, наличие отрицательного теста на коронавирус также обязательно. Реабилитация показана людям, у которых сохраняются нарушения в дыхании и работе лёгких, одышка, кашель, потливость, слабость и утомляемость. Всех пациентов распределяют по медицинским учреждениям исходя из тяжести перенесённого заболевания. Средняя длительность прохождения реабилитации, по словам главного специалиста по медицинской реабилитации минздрава Свердловской области Елены Пинчук, составляет примерно 14 дней.

Где оказывают бесплатную медицинскую реабилитацию после коронавируса? Тяжёлые категории пациентов: Клиника Института мозга Проблемы с дыханием, слабость, низкий уровень кислорода в крови: Екатеринбургская ЦГБ №3;

Екатеринбургская ЦГКБ №6;

Медицинское объединение «Новая больница»;

Клиническая больница «РЖД-Медицина» (Екатеринбург, Нижний Тагил);

Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское». Сложности с физической активностью: Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш»;

Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян»;

Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка».

Реабилитация онлайн Ещё один вариант восстановления после коронавируса – в режиме телемедицинской связи из дома, без необходимости посещения поликлиники. На такую программу реабилитации могут рассчитывать пациенты, переболевшие COVID-19 относительно легко, но с поражением лёгких, или те, у кого по-прежнему сохраняется слабость при выходе из дома. Главное – наличие дома компьютерной техники с выходом в Интернет. Занятия проводит специальный инструктор по лечебной физкультуре, кардиотренировкам и дыхательной гимнастике Центра респираторной реабилитации пациентов медицинского объединения «Новая больница». – Наша дыхательная гимнастика построена на сочетании двух программ, – рассказывает Наталья Эсаулова. – Первая – постепенное нарастание нагрузок. Вторая – постепенность увеличения времени вхождения в эти нагрузки. Очень важно сочетание дыхательного тренинга и лечебной физкультуры на все группы мышц: при коронавирусе идёт большая потеря белка, в том числе из всех мышечных структур. Также программа респираторной реабилитации включает в себя высокоэффективную методику вибрационно-компрессионной терапии, которая способствует восстановлению вентиляционной функции лёгких. На базе «Новой больницы» уже прошло более семи бесплатных онлайн-школ по теме респираторной реабилитации. В проведении «уроков» задействуют разных специалистов – гастроэнтерологов, неврологов, кардиологов, пульмонологов, поскольку в реабилитации важен комплексный подход. В ближайшее время «Новая больница» намерена провести ещё одну такую школу – подробности будут анонсированы на сайте медучреждения. Все предыдущие занятия школы можно посмотреть на официальном YouTube-канале больницы в свободном доступе. Чтобы попасть на онлайн-реабилитацию после коронавируса, необходимо отправить СМС-сообщение с текстом «Я СОГЛАСЕН» на номер +7–909–700-33–20. Специалист технической поддержки поможет провести подключение к занятиям.

ЭТО ИНТЕРЕСНО По итогам 2020 года реабилитацию после коронавируса в стационарах разных медучреждений нашего региона прошли всего 514 человек, с начала 2021 года – 537. Что касается восстановления в рамках телемедицинских консультаций, то их прошли 152 пациента: 107 человек – в 2020 году, 45 – с начала этого года. Среди детей медицинское восстановление после коронавируса за всё время с начала пандемии в Свердловской области прошли 50 человек – в основном это были ребята с тяжёлой формой COVID-19. То есть с начала пандемии в программе бесплатной реабилитации после коронавируса приняли участие всего 1 253 свердловчанина, при том что в нашем регионе, по официальным данным, от коронавируса выздоровело уже 72 267 человек. Возможно, это связано с тем, что большее внимание реабилитации начали уделять только сейчас, когда заболеваемость COVID-19 пошла на спад. По словам Елены Пинчук, с местами для реабилитации в медучреждениях проблем нет. Просто люди нередко отказываются от восстановления, считая, что они себя нормально чувствуют или что справятся самостоятельно.

Восстановление детей Чаще всего в реабилитации после коронавируса нуждаются взрослые, но иногда она требуется и детям, хоть эта инфекция и реже поражает их. Оказание реабилитационной медицинской помощи детям, перенёсшим COVID-19, организовано в трёх медицинских организациях Свердловской области: «Санаторий Руш», «Маян», Детский санаторий «Изоплит». Направление на реабилитацию выдаёт врач с учётом тяжести течения заболевания. Порядок восстановления детей после коронавируса в целом такой же, как и для взрослых. Возраст пациента не всегда влияет на тяжесть протекания инфекции и потребность в последующей реабилитации – всё зависит от индивидуальных особенностей организма.

Опубликовано в №040 от 10.03.2021 под заголовком «Реабилитация после COVID-19»