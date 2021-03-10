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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 марта 2021, 09:35

Число заболевших COVID-19 в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле суммарно превысило 45 тысяч

коронавирус

51% от числа инфицированных в регионе ‒ жители Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Обновлены данные о распространении коронавируса на территории Свердловской области. По информации на 9 марта, с начала пандемии инфекцию подхватили 79 197 человек.

Из них больше половины ‒ 40 455 (51% от числа инфицированных в регионе) ‒ жители Екатеринбурга. Свыше 2 тысяч ковид-пациентов также выявлено в Нижнем Тагиле ‒ 4 833, Первоуральске ‒ 2 773, Ревде ‒ 2 255, Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 2 120, передаёт региональное Управление Роспотребнадзора.

Также известно, что за всё время из больниц выписались 72 267 уральцев. Жертвами вируса стали 2 475 человек.

Ранее "Облгазета" сообщала, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от COVID-19. Первым компонентом "Спутника V" привиты 162,4 тысячи человек, вторым – 82,9 тысячи.

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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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