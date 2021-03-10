Коронавирусом заразились ещё 9 тысяч жителей России

Менее 10 тысяч новых ковид-пациентов в России выявляют вторые сутки подряд. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 9 079 случаев коронавируса. Общее число инфицированных в стране достигло 4 351 553.

Накануне впервые за долгое время в России было выявлено менее 10 тысяч новых ковид-пациентов. Сегодня это произошло второй раз подряд.

Более 1000 заразившихся снова зафиксировано только в Москве (1 116). Свердловская область со 150 новыми ковид-пациентами заняла 11-ю строчку среди регионов.

Всего в стране выписались по выздоровлению 3,9 миллиона пациентов. 90,2 тысячи жителей России скончались. Смерть 466 человек, в том числе 12 свердловчан, была задокументирована за последние сутки.

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