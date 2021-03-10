Почти 400 екатеринбуржцев поставили второй компонент вакцины от COVID-19 в ТЦ "Дирижабль"

Медработники отметили, что все вакцинированные перенесли препарат нормально, ухудшения самочувствия не наблюдалось. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В торговом центре "Дирижабль" в Екатеринбурге прошёл второй этап выездной вакцинации против коронавируса. За три часа второй компонент препарата "Спутник V" поставили 397 екатеринбуржцев.

В "Дирижабле" был развёрнут мобильный медицинский пункт с тремя местами для осмотра перед прививкой. Параллельно две медсестры ставили посетителям вакцину и соответствующие отметки в прививочный сертификат. Медработники отметили, что все вакцинированные перенесли препарат нормально, ухудшения самочувствия не наблюдалось.

Также всем посетителям сообщили, что их данные будут обработаны в течение двух суток, после чего информация о вакцинации появится в личном кабинете на портале госуслуг.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в рамках первого этапа акции в "Дирижабле" прививку поставили 410 человек, но не все из них пришли за вторым компонентом. В связи с этим гражданам рекомендуют обратиться либо в поликлинику по месту жительства, либо в поликлинику №2 ЦГКБ №24 для завершения вакцинации.

Мероприятие проводилось в рамках программы "Общественное здоровье уральцев". Организаторами акции выступили Центральная городская клиническая больница №24 и Городской центр медицинской профилактики при поддержке медицинского колледжа УрГУПС.

Напомним, первая выездная вакцинация екатеринбуржцев от COVID-19 в ТЦ "Дирижабль" прошла 17 февраля, а 6 марта в гипермаркете "О'КЕЙ" на Эльмаше провели аналогичное мероприятие.

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