В Екатеринбурге 40,5 тысячи заболевших коронавирусом: статистика по свердловским городам

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса по городам Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных с начала пандемии перевалило за 40,5 тысячи.
На столицу Урала приходится 51% от общего числа заболевших в свердловских городах. В городе болеют или переболели 2,7% от общего населения.
Добавим, что лидерами по числу заболевших коронавирусом являются 7 муниципалитетов. В них выявлено более 1,5 тысячи заразившихся COVID-19. Среди них:
- Екатеринбург (40 517),
- Нижний Тагил (4 850),
- Первоуральск (2 775),
- Ревда (2 262),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 124),
- Берёзовский (1 697),
- Верхняя Пышма (1 663).
На эти города приходится 70% от общего числа ковид-пациентов, выявленных за год.
Напомним, что накануне стало известно о 150 случаях коронавируса в Свердловской области, в том числе 62 - в Екатеринбурге. Менее 200 заразившихся в регионе выявляют уже две недели подряд. Общее число инфицированных COVID-19 на Среднем Урале составляет 79 347.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале