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11 марта 2021, 07:27

В Екатеринбурге 40,5 тысячи заболевших коронавирусом: статистика по свердловским городам

Люди в масках идут с остановки

Накануне стало известно о 150 случаях коронавируса в Свердловской области, в том числе 62 - в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса по городам Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных с начала пандемии перевалило за 40,5 тысячи.

На столицу Урала приходится 51% от общего числа заболевших в свердловских городах. В городе болеют или переболели 2,7% от общего населения.

Добавим, что лидерами по числу заболевших коронавирусом являются 7 муниципалитетов. В них выявлено более 1,5 тысячи заразившихся COVID-19. Среди них:

  • Екатеринбург (40 517),
  • Нижний Тагил (4 850),
  • Первоуральск (2 775),
  • Ревда (2 262),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 124),
  • Берёзовский (1 697),
  • Верхняя Пышма (1 663).

На эти города приходится 70% от общего числа ковид-пациентов, выявленных за год.

Напомним, что накануне стало известно о 150 случаях коронавируса в Свердловской области, в том числе 62 - в Екатеринбурге. Менее 200 заразившихся в регионе выявляют уже две недели подряд. Общее число инфицированных COVID-19 на Среднем Урале составляет 79 347.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге 40,5 тысячи заболевших коронавирусом: статистика по свердловским городам