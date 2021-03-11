В Екатеринбурге 40,5 тысячи заболевших коронавирусом: статистика по свердловским городам

Накануне стало известно о 150 случаях коронавируса в Свердловской области, в том числе 62 - в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса по городам Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных с начала пандемии перевалило за 40,5 тысячи.

На столицу Урала приходится 51% от общего числа заболевших в свердловских городах. В городе болеют или переболели 2,7% от общего населения.

Добавим, что лидерами по числу заболевших коронавирусом являются 7 муниципалитетов. В них выявлено более 1,5 тысячи заразившихся COVID-19. Среди них:

Екатеринбург (40 517),

Нижний Тагил (4 850),

Первоуральск (2 775),

Ревда (2 262),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 124),

Берёзовский (1 697),

Верхняя Пышма (1 663).

На эти города приходится 70% от общего числа ковид-пациентов, выявленных за год.

Напомним, что накануне стало известно о 150 случаях коронавируса в Свердловской области, в том числе 62 - в Екатеринбурге. Менее 200 заразившихся в регионе выявляют уже две недели подряд. Общее число инфицированных COVID-19 на Среднем Урале составляет 79 347.