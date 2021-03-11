Перенёсшие COVID-19 свердловчане смогут отправиться на санаторно-курортное лечение

Свердловчан ждут осмотры и консультации врачей, лабораторная диагностика. Фото: Павел Ворожцов.

В санаторно-курортных организациях Свердловской области будут лечить пациентов, переболевших коронавирусом. Речь идёт исключительно о взрослом населении.

Приказом, размещённым на сайте министерства здравоохранения области, в частности, утверждена программа реабилитации бывших ковид-пациентов. Исходя из имеющихся данных, свердловчан ждут осмотры и консультации врачей, лабораторная диагностика, а также оценка качества жизни с использованием опросника EQ–5D и оценка переносимости физнагрузки по Шкале Борга.

Кроме того, для санаторно-курортных организаций региональным минздравом были прописаны рекомендации по групповым и самостоятельным инспираторным (тренировка дыхательных мышц) тренингам. Документом также утверждена форма отчёта о количестве получивших лечение пациентов.

Ниже публикуем полный текст приказа №409-п:

Фото: документ

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