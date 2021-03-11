В Свердловской области выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

В Екатеринбурге в первую неделю марта пневмонию подхватили 597 человек, что на 4% выше уровня последней февральской недели. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за последнюю неделю выросла заболеваемость пневмонией. С 1 по 7 марта выявлено 1 455 случаев.

Это на 18% выше уровня последней семидневки февраля. Неблагополучными муниципалитетами по внебольничной пневмонии признаны Таборинский МР, ГО Нижняя Салда, Дегтярск, Алапаевский район, Североуральский ГО. Там показатели заболеваемости превышают среднеобластной в 1,5 раза и более. В Екатеринбурге в первую неделю марта пневмонию подхватили 597 человек, что на 4% выше уровня последней февральской недели.

Отметим, что заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале снижается. За семь дней простудились 20,8 тысячи свердловчан, в том числе 10,5 тысячи екатеринбуржцев. Это ниже уровня эпидпорога на 50,8% и на 7% ниже показателя прошлой недели. Показатели заболеваемости значительно превышены в МО п. Уральский, ГО ЗАТО Свободный, Верхняя Тура, Артёмовский, Талицкий, Невьянский ГО, ГО Краснотурьинск.

Добавим, что заболеваемость коронавирусом в Свердловской области снижается. Менее 200 заразившихся в регионе выявляют уже две недели подряд. Накануне стало известно о 150 новых ковид-пациентах.