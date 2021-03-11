Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
11 марта 2021, 11:53

В Свердловской области выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

Девушка ищет лекарства в аптечке

В Екатеринбурге в первую неделю марта пневмонию подхватили 597 человек, что на 4% выше уровня последней февральской недели. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за последнюю неделю выросла заболеваемость пневмонией. С 1 по 7 марта выявлено 1 455 случаев.

Это на 18% выше уровня последней семидневки февраля. Неблагополучными муниципалитетами по внебольничной пневмонии признаны Таборинский МР, ГО Нижняя Салда, Дегтярск, Алапаевский район, Североуральский ГО. Там показатели заболеваемости превышают среднеобластной в 1,5 раза и более. В Екатеринбурге в первую неделю марта пневмонию подхватили 597 человек, что на 4% выше уровня последней февральской недели.

Отметим, что заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале снижается. За семь дней простудились 20,8 тысячи свердловчан, в том числе 10,5 тысячи екатеринбуржцев. Это ниже уровня эпидпорога на 50,8% и на 7% ниже показателя прошлой недели. Показатели заболеваемости значительно превышены в МО п. Уральский, ГО ЗАТО Свободный, Верхняя Тура, Артёмовский, Талицкий, Невьянский ГО, ГО Краснотурьинск.

Добавим, что заболеваемость коронавирусом в Свердловской области снижается. Менее 200 заразившихся в регионе выявляют уже две недели подряд. Накануне стало известно о 150 новых ковид-пациентах.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.03.2021, 13:12 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 159 случаев коронавируса
11.03.2021, 13:06 / Общество
В России COVID-19 подхватили ещё 9 270 человек
11.03.2021, 12:43 / Экономика
Высокинский возглавил совет по выставочно-ярмарочной деятельности в Свердловской области
11.03.2021, 11:53 / Общество
В Свердловской области выросла заболеваемость внебольничной пневмонией
11.03.2021, 11:23 / Общество
Владимир Путин изменил правила расчёта выплат на детей от 3 до 7 лет