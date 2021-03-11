В Свердловской области за сутки выявили 159 случаев коронавируса

За сутки из больниц выписали 170 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 159 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 79 506.

Из больниц уже выписались 72 599 уральцев, в том числе 170 – за последние сутки. На лечении остаются менее 4,5 тысячи больных COVID-19. Состояние 293 пациентов оценивается как тяжёлое.

За последние 24 часа COVID-19 подтверждён у жителей Екатеринбурга (+66), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Верхнего Дуброво, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского ГО, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Рефтинского городского округа, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Зарегистрировано ещё десять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 2 497, передаёт региональный оперштаб.

Напомним, сутками ранее оперштаб сообщал о 150 новых пациентах с коронавирусом.

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