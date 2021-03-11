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11 марта 2021, 13:06

В России COVID-19 подхватили ещё 9 270 человек

коронавирус

В целом по России под медицинским наблюдением остаются 507 714 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России коронавирус подхватили 9 270 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 360 823.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 281. Свердловская область находится на десятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 159 человек.

За последние 24 часа умерли 459 пациентов с COVID-19, выздоровели 14 006 человек. За весь период пандемии – 90 734 и 3 959 533 соответственно. По данным Роспотребнадзора, в целом по России под медицинским наблюдением остаются 507 714 человек.

Накануне сообщалось о 9 079 новых ковид-пациентах.

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