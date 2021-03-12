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12 марта 2021, 07:27

На Среднем Урале 79,5 тысячи заболевших COVID-19: статистика по городам

коронавирус

В предыдущие сутки сообщалось о 159 новых заболевших. Фото: Галина Соловьёва.

Обновлены данные о распространении коронавируса на территории Свердловской области. С начала пандемии инфекцию подхватили 79 506  человек.

Из них больше половины ‒ 40 583 (51% от числа инфицированных в регионе) ‒ жители Екатеринбурга. Помимо уральской столицы, в топ-5 антирейтинга традиционно вошли Нижний Тагил ‒ 4 863 (6,1%), Первоуральск ‒ 2 777 (3,4%), Ревда ‒ 2 262 (2,8%), Каменск-Уральский и Каменский район ‒ 2 130 (2,6%), сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Добавим, в предыдущие сутки сообщалось о 159 новых заболевших, 170 выздоровевших и ещё о 10 жертвах COVID-19. За всё время из больниц выписались 72 599 уральцев, а скончались ‒ 2 497.

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Областная газета Свердловской области

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