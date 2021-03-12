Коронавирус в России подтвердили ещё у 9 794 человек

Меньше 10 тысяч заразившихся в России выявляют четвёртые сутки подряд. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 9 794 случая заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 4 370 617.

Более 1 000 заразившихся зафиксировано только в Москве (1 610). Свердловская область со 152 новыми ковид-пациентами заняла 10-ю строчку среди регионов.

Выписались по выздоровлении почти 4 миллиона россиян, в том числе 13,5 тысячи человек - за последние сутки. Скончались ещё 486 граждан, всего с начала пандемии - 91,2 тысячи человек с подтверждённым диагнозом.

Меньше 10 тысяч заразившихся в России выявляют четвёртые сутки подряд. Накануне COVID-19 подтвердили у 9 270 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведены уже 114,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 337 тысяч - за последние 24 часа. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 506 640 человек.

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