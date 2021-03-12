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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 марта 2021, 13:27

На Среднем Урале скончались 2,5 тысячи ковид-пациентов

Врач в защитном костюме в лаборатории

С начала года жертвами коронавируса на Среднем Урале стала 1 000 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Число скончавшихся свердловчан с подтверждённым COVID-19 увеличилось на 13. Всего в Свердловской области с начала года задокументирована гибель 2 510 пациентов.

С начала года жертвами коронавируса на Среднем Урале стала 1 000 свердловчан.

В целом по России зафиксировали ещё 486 летальных исходов. За всё время от COVID-19 в стране скончались 91,2 тысячи человек.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале вновь зарегистрировали 152 случая коронавируса. Всего с начала пандемии вирус подхватили 79 658 свердловчан. Из больниц уже выписались почти 73 тысячи человек. Менее 4,5 тысячи граждан остаются на лечении.

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