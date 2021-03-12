В России разработают вакцину от нового птичьего гриппа для людей

По словам Анны Поповой, выявление этого вируса у людей стало "открытием мирового уровня". Фото: Галина Соловьёва

Новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), выявленный у россиян, может мутировать и начать передаваться от человека к человеку. В России планируют разработать тесты и создать вакцину.

"Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда. То есть мы смогли увидеть и предупредить всё мировое сообщество о том, что угроза есть", - рассказала о выявленном птичьем гриппа глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

В феврале этого года стало известно о первых в мире случаях заражения человека вирусом гриппа птиц A(H5N8). Инфекцию обнаружили сразу у семи сотрудников птицефабрики на юге России (Астраханская область). Известно, что болезнь у инфицированных уже прошла, её течение было лёгким, сейчас переболевшие чувствуют себя хорошо. По словам Анны Поповой, выявление этого вируса у людей стало открытием мирового уровня.

В Национальном союзе птицеводов уже отреагировали на заявления главы Роспотребнадзора. Там заверили, что мясо птицы безопасно употреблять в пищу. Курица и другие продукты птицеводства безопасны для употребления, если их правильно приготовить. Вспышку птичьего гриппа в Союзе птицеводов комментируют так: "С высокой долей уверенности можно предположить, что причиной стало нарушение мер обеспечения биологической безопасности и несоблюдение ветеринарно-санитарных требований сотрудниками".

Ранее производители мяса бройлера и куриных яиц заявили о намерении поднять цены на продукцию на 10-15%. В качестве одной из причин для повышения цен называлась как раз вспышка птичьего гриппа в некоторых регионах.