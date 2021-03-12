8 свердловских больниц получат новые здания

В муниципалитетах готовят проектно-сметную документацию на строительство новых зданий больниц. Фото: Галина Соловьёва

В 8 муниципалитетах появятся новые здания больниц в рамках модернизации первичного звена здравоохранения и нацпроекта. Речь идёт об учреждениях в Артёмовском, Реже, Полевском, Арамиле, Берёзовском, Серове, Нижних Сергах и Екатеринбурге (ДГБ №15).

В муниципалитетах готовят проектно-сметную документацию на строительство новых зданий больниц.

Например, в Артёмовском хотят достроить взрослую поликлинику, которую начали возводить ещё в прошлом веке.

"Необходимо здание поликлиники на 450-500 посещений в день, где кроме терапевтических участков расположились бы диагностический блок и, возможно, дневной стационар. Сейчас идёт подготовительная работа. Надеюсь, в следующем году начнётся строительство", - приводит департамент информполитики Свердловской области слова главврача Артёмовской ЦРБ Андрея Карташова.

В Реже поликлинику ждут более 12 тысяч жителей микрорайона Машиностроителей.

"Лтсутствие поликлиники спокойно воспринималось здесь во второй половине прошлого века, когда население Режевского района не превышало 30 тысяч человек. Сейчас новый объект сферы здравоохранения крайне необходим для качественного оказания медпомощи по современным стандартам", - рассказал главврач Режевской ЦРБ Александр Язвенко.

Добавим, что на реализацию свердловской программы модернизации первичного звена в части строительства новых объектов в 2021 - 2025 годах будет выделено 4,5 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов.

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