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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 марта 2021, 13:12

За сутки в Свердловской области выявили 160 случаев коронавируса

коронавирус

Из больниц выписался 72 941 уралец, переболевший коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 160 заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 79 818.

Выписался по выздоровлению 72 941 уралец, в том числе 170 пациентов – за последние 24 часа. На лечении остаются около 4,4 тысячи больных COVID-19. Состояние 291 госпитализированного оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+50), Алапаевска, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Каменска-Уральского, Качканара, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Серова и других муниципалитетов.

Зарегистрировано ещё 12 случаев смерти свердловчан с подтверждённым диагнозом. Общее число случаев с начала пандемии – 2 522, сообщает региональный оперштаб.

Менее 200 заразившихся в регионе выявляют ежедневно уже больше двух недель подряд. Накануне стало известно о 152 новых ковид-пациентах.

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Областная газета Свердловской области

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