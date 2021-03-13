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13 марта 2021, 13:25

В России за сутки выявлено 9,9 тысячи случаев заражения коронавирусом

коронавирус

За сутки выздоровели 12 868 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России коронавирус подхватили 9 908 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 380 525.

Меньше 10 тысяч заразившихся в России выявляют пятые сутки подряд. Накануне COVID-19 подтвердили у 9 794 человек.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 600. Свердловская область находится на десятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 160 человек.

За последние 24 часа умерли 475 пациентов с COVID-19, выздоровели 12 868 человек. За весь период пандемии – 91 695 и 3 985 897 соответственно. По данным Роспотребнадзора, в целом по России под меднаблюдением остаются 502 082 человека.

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