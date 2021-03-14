В Свердловской области коронавирусом заразились почти 80 тысяч человек

За минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировали 164 пациента, подхвативших коронавирусную инфекцию. Фото: Павел Ворожцов.

За минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировали 164 пациента, подхвативших коронавирусную инфекцию. Общее число заболевших в регионе достигло 79 982.

Менее 200 заражённых в Свердловской области выявляют ежедневно более двух недель. Сутками ранее сообщалось о 160 новых пациентах.

Из свердловских больниц выписались ещё 175 человек, а за всё время пандемии с болезнью справились 73 116 уральцев. На сегодняшний день лечение проходят около 4,3 тыс. жителей Среднего Урала, состояние 291 из которых оценивается как тяжёлое.

COVID-19 за последние 24 часа выявили у жителей Екатеринбурга (+60 человек), Алапаевска, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Среднеуральска и других районов Свердловской области.

Также сообщается о смерти ещё10 пациентов, у которых выявили коронавирус. Общее число жертв опасной инфекции в Свердловской области составляет 2 532.