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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 марта 2021, 14:41

Коронавирусом заразились ещё 10 083 россиянина

Таблетки

За всё время пандемии коронавирусом заразились более 4 390 608 россиян. Фото: Галина Соловьёва.

В России число людей с подтверждённым COVID-19 увеличилось на 10 083. За всё время пандемии коронавирусом заразились более 4 390 608 россиян.

Больше всего инфицированных традиционно зафиксировано в Москве - за сутки COVID-19 там подхватили 1 905 человек. Свердловская область располагается на 10-й строчке в списке регионов России по числу заболевших. Напомним, на Среднем Урале за сутки выявили 164 пациента с COVID-19.

Из больниц по выздоровлению выписали 9 232 россиянина, а общее число выздоровевших составляет 3 995 129.

Число умерших пациентов с коронавирусом в России составляет 92 090. За последние 24 часа зафиксировано 395 летальных исходов.

Отметим, что последние пять суток до сегодняшнего дня в России выявляли менее 10 тысяч заражённых в день. Вчера федеральный оперштаб сообщал о 9 908 инфицированных

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Областная газета Свердловской области

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