Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 12 свердловских городах

В Свердловской области число инфицированных COVID-19 почти достигло 80 тысяч с начала пандемии коронавирусом или 1,86% от общего населения. 1000 и более заболевших выявлено в 12 муниципалитетах.
Накануне этой отметки достиг Сухой Лог, следует из данных свердловского Роспотребнадзора. Рейтинг городов-лидеров по числу инфицированных выглядит так:
- Екатеринбург (40 728),
- Нижний Тагил (4 910),
- Первоуральск (2 801),
- Ревда (2 279),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 139),
- Берёзовский (1 723),
- Верхняя Пышма (1 674),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 157),
- Серов (1 125),
- Нижнесергинский район (1 040),
- Реж (1 027),
- Сухой Лог (1000).
Отметим, что с начала 2021 года коронавирус подтвердили у 21 400 свердловчан. Последние две недели в Свердловской области выявляют менее 200 новых ковид-пациентов. Так, в субботу стало известно о 160 заразившихся, в воскресенье - о 164. Выздоровели 73 тысячи уральцев, скончались 2,5 тысячи жителей региона.
Самоизоляция для свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями сохраняется до 15 марта. Им рекомендуется оставаться дома. Решение о продлении или снятии ограничений сегодня примет губернатор Евгений Куйвашев исходя из эпидситуации.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале