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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 марта 2021, 07:15

Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 12 свердловских городах

Пенсионерка в маске покупает семена в магазине

С начала 2021 года коронавирус подтвердили у 21 400 свердловчан. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области число инфицированных COVID-19 почти достигло 80 тысяч с начала пандемии коронавирусом или 1,86% от общего населения. 1000 и более заболевших выявлено в 12 муниципалитетах.

Накануне этой отметки достиг Сухой Лог, следует из данных свердловского Роспотребнадзора. Рейтинг городов-лидеров по числу инфицированных выглядит так:

  • Екатеринбург (40 728),
  • Нижний Тагил (4 910),
  • Первоуральск (2 801),
  • Ревда (2 279),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 139),
  • Берёзовский (1 723),
  • Верхняя Пышма (1 674),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 157),
  • Серов (1 125),
  • Нижнесергинский район (1 040),
  • Реж (1 027),
  • Сухой Лог (1000).

Отметим, что с начала 2021 года коронавирус подтвердили у 21 400 свердловчан. Последние две недели в Свердловской области выявляют менее 200 новых ковид-пациентов. Так, в субботу стало известно о 160 заразившихся, в воскресенье - о 164. Выздоровели 73 тысячи уральцев, скончались 2,5 тысячи жителей региона.

Самоизоляция для свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями сохраняется до 15 марта. Им рекомендуется оставаться дома. Решение о продлении или снятии ограничений сегодня примет губернатор Евгений Куйвашев исходя из эпидситуации.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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