Более 1000 заболевших коронавирусом выявлено в 12 свердловских городах

С начала 2021 года коронавирус подтвердили у 21 400 свердловчан. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области число инфицированных COVID-19 почти достигло 80 тысяч с начала пандемии коронавирусом или 1,86% от общего населения. 1000 и более заболевших выявлено в 12 муниципалитетах.

Накануне этой отметки достиг Сухой Лог, следует из данных свердловского Роспотребнадзора. Рейтинг городов-лидеров по числу инфицированных выглядит так:

Екатеринбург (40 728),

Нижний Тагил (4 910),

Первоуральск (2 801),

Ревда (2 279),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 139),

Берёзовский (1 723),

Верхняя Пышма (1 674),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 157),

Серов (1 125),

Нижнесергинский район (1 040),

Реж (1 027),

Сухой Лог (1000).

Отметим, что с начала 2021 года коронавирус подтвердили у 21 400 свердловчан. Последние две недели в Свердловской области выявляют менее 200 новых ковид-пациентов. Так, в субботу стало известно о 160 заразившихся, в воскресенье - о 164. Выздоровели 73 тысячи уральцев, скончались 2,5 тысячи жителей региона.

Самоизоляция для свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями сохраняется до 15 марта. Им рекомендуется оставаться дома. Решение о продлении или снятии ограничений сегодня примет губернатор Евгений Куйвашев исходя из эпидситуации.