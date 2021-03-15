«ОГ» вернула на работу сельского врача

Людмила Чеснокова у себя дома в селе Сажино. Фото: Павел Ворожцов

С необычной просьбой к нам в редакцию обратились жители деревни Малые Карзи (Артинский ГО). Сельчане попросили вернуть на работу врача, которая много лет обслуживала их территорию. По словам жителей, женщине создали невыносимые условия работы и попросту вынудили написать заявление об уходе. «ОГ» приехала в деревню… и вот чем это закончилось.

Предыстория….

В Артинском городском округе проживают 27 тысяч человек, все они живут в деревнях и сёлах. Крупнейшим медицинским учреждением округа является центральная районная больница, которая находится в Артях.

Других больниц нет, хотя ещё 10 лет назад в округе действовали участковые больницы (в четырёх деревнях). Но оптимизация здравоохранения, с размахом прошедшая по всей стране, прикрыла эти учреждения. Им на смену пришли отделения ОВП (общей врачебной практики) и ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты). Между ними и распределили населённые пункты района.

Местные медики оказались в сложном положении: во-первых, большая нагрузка (на одного врача пришлось по нескольку сотен человек), а, во-вторых, постоянные разъезды (расстояние между деревнями – 15–30 км, а общественный транспорт ходит нечасто). Многим врачам пришлось специально сдавать на права, чтобы на собственном автомобиле (если он, конечно, есть!) оперативно обслуживать пациентов. Естественно, что доктора, которые сумели вписаться в новую систему здравоохранения, стали у сельчан на вес золота.

Крик души

Именно так произошло в деревне Малые Карзи с населением чуть больше 500 человек. Много лет деревню обслуживал один и тот же врач – Людмила Чеснокова. И её увольнение вызвало шквал негодования.

– Людмила Васильевна возглавляла ОВП в селе Бараба – по соседству с нами, – по телефону рассказала жительница Нина Искорцева. – Мы ездили к ней на приём целыми семьями. И она выезжала к нам регулярно. Принимала в любое время суток. Забота о нашем здоровье была. С направлениями в областные больницы помогала, с талонами на УЗИ. Даже очки нам подбирала. А потом её вынудили уйти. Уважаемая «Областная газета» – помогите вернуть доктора на работу!

Версия врача

С Людмилой Чесноковой мы встретились. Она рассказала, что родилась и выросла в Артинском районе, окончила медицинский институт, стала врачом-педиатром высшей категории. В Барабинском ОВП проработала 15,5 года. Сначала обслуживала 7 населённых пунктов, в том числе отдалённых. Объезжала их, вела приёмы. Вместе с ней трудились фельдшер и две медсестры, был рабочий транспорт. Но несколько месяцев назад всё изменилось.

– Врачи стали уезжать из района – искать место получше, – рассказала она. – И за мной закрепили ещё несколько деревень. Получилось, что у меня почти четыре участка – это четыре тысячи жителей. Нагрузка неподъёмная, но моего мнения никто не спросил. Просто поставили перед фактом и всё.

В это же время фельдшер из бригады Чесноковой ушёл на продолжительный больничный. А медсёстры – уволились. Одна – по личным причинам, вторая нашла место в ковидном госпитале в другом округе – там больше платят. Врач осталась одна и попросила руководство (главврача Артинской районной больницы) перевести её в ОВП села Свердловское – там есть кадры, да и родные деревни (в том числе Малые Карзи) – под боком. Но в этой просьбе ей отказали.

– Я бы с удовольствием ещё поработала, но в создавшихся условиях это просто нереально. Написала заявление об уходе. Официальная причина – по выслуге лет, – сообщила Чеснокова.

Неожиданный ход

В Малых Карзях в поддержку Чесноковой собралось более 20 сельчан. Они оккупировали зал при местном клубе. Пока мы беседовали с жителями, в зале неожиданно появился главврач Артинской районной больницы Владимир Худяков (он же подписывал заявление Чесноковой). Кто предупредил его о сходе с участием «Областной газеты» – неизвестно.

Владимир Анатольевич тут же предложил уволенному врачу новое место работы:

– В Свердловском ОВП уходит в декретный отпуск фельдшер. И я предлагаю Людмиле Чесноковой перейти туда. Организовать бригаду, обслуживать население, в том числе деревни Малые Карзи. Машина рабочая есть.

Людмила Чеснокова, сидящая в зале, на предложение согласилась сразу. Сельчане выдохнули с облегчением. Мы же остались в лёгком недоумении. Вернули бы женщину на работу, если бы мы не приехали?!

На вопрос, что же раньше мешало разрешить проблему, Владимир Худяков ответил так:

– Потому что шёл мощно ковид в районе. И другие моменты были.

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Из разговора жителей с главврачом Владимиром Худяковым – Что у нас со стоматологами? Талонов не хватает, приём только в Артях! Машину нанимаешь – тысяча рублей, и там в больнице ещё за лечение платишь! А как же медицина для народа? – Все районные медучреждения находятся в подчинении областного минздрава. И работа врачей выстраивается строго в соответствии с порядками, утверждёнными региональным ведомством. Да, нам очень нужна передвижная стоматология. В четырёх ФАПАх работали стоматологи, но вышло новое требование: во-первых, для стоматолога нужен отдельный кабинет, а во-вторых, врачи обязательно должны пройти переподготовку по хирургической стоматологии – это занимает около 4 месяцев. Если эти условия не выполняются, Росздравнадзор штрафует лечебное учреждение на 500 тысяч рублей. Поэтому сейчас смотрим, где и как это сделать. Кроме того, ещё в 2008 году госзаказ на стоматологические услуги был 60 тысяч посещений в год, и даже в школах были стоматологические кабинеты, то на этот год он составляет 18 тысяч посещений. И если мы примем, например, 19 тысяч человек, это будет нецелевое использование бюджетных средств. Поэтому есть дефицит талонов, плюс к этому часть услуг стала платной. Мобильная стоматология эти вопросы снимет – будем убеждать область помочь нам. – Сколько машин надо для врачей, чтобы им удобно было, и нам не тратиться? – Подвижки по транспорту есть: в прошлом году получили два новых «УАЗа-Патриота» и две «Лады Гранты». Машины работают в Артях, Барабе и Свердловском. Ещё три машины нам выделили на этот год, но какие – пока не знаю. Это, конечно, радует, но полностью проблему не решает. Большая часть машин пришла к нам в 2011 году, когда открылись ФАПы. Техника устаревает, нужен ремонт, запчасти. Нам необходимо как минимум 6 новых машин. – В Барабинском ОВП, где мы лечимся, ремонта давно не было. Окна – старые, потолок обвис, щели во входной двери, рваные обои. Будет ремонт-то? – В конце каждого года подаём заявки в министерство здравоохранения на ремонт зданий. ФАПы у нас новые, в хорошем состоянии. А вот отделениям ОВП капремонт необходим, но там площади помещений – большие. Если по деньгам, то только на Барабинское ОВП необходимо 2,5 млн рублей, чтобы всё отремонтировать. Из-за ситуации с ковидом деньги не выделялись. На этот год у нас планируются установка нескольких новых ФАПов и мелкие, текущие ремонтные работы. Прим.авт.: «Облгазета» прошлась по ОВП в Барабе. В день через ОВП проходят 25 сельчан. Тут же расположен аптечный пункт, где люди покупают лекарства. Медперсонал рассказал, что боится открывать окна – рамы сгнили и могут вывалиться. Капремонт помещений – давняя мечта, говорят сотрудники. – Врачи по нескольку ставок берут, чтобы заработать. То на одном участке, то на другом находятся. А что случись – мы можем без помощи остаться! Кадры новые будут? – В Артинскую районную больницу пришли 7 новых специалистов. Ещё 34 (!) учатся в медуниверситете в Екатеринбурге по целевому направлению. Приток кадров будет, но молодёжь, скорее всего, останется в Артях. Ехать на работу в сёла никто не хочет. Средний возраст медперсонала на территориях – 50 лет и выше. И это проблема.

Людмила Чеснокова у входа в Барабинскую ОВП, где проработала много лет. Фото: Павел Ворожцов

Сход жителей деревни Малые Карзи – они забросали главрача Владимира Худякова вопросами. Фото: Павел Ворожцов

Владимир Худяков обсуждает с Людмилой Чесноковой её будущие обязанности. Фото: Павел Ворожцов

Помещения Барабинского ОВП – сотрудники мечтают о капремонте. Фото: Павел Ворожцов

Нина Искорцева – жительница деревни Малые Карзи. Именно она обратилась к нам за помощью. Фото: Павел Ворожцов