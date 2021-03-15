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15 марта 2021, 12:39

В Свердловской области продлили самоизоляцию для граждан старше 65

пенсионерка

Гражданам старше 65 лет рекомендуется оставаться дома. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области до 29 марта продлили режим самоизоляции для групп риска. Указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Согласно указу №137-УГ, самоизоляция для свердловчан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлевается ещё на две недели, до 29 марта. Им рекомендуется оставаться дома.

Документ опубликован сегодня на региональном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу на следующий день – с 16 марта.

Фото: документ

Ранее Правительство РФ приняло постановление, согласно которому с 1 апреля россияне старше 65 лет смогут вернуться на рабочие места. Требование переводить таких сотрудников на дистант становится рекомендательным.

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