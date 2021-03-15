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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 марта 2021, 13:13

В России COVID-19 подхватили ещё 9 437 человек

тест на коронавирус

Под меднаблюдением остаются 497 765 человек. Фото: Павел Ворожцов.

За последние сутки в России коронавирус подхватили 9 437 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 400 045.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 353. Свердловская область находится на девятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватил 171 человек.

За последние 24 часа умерли 404 пациента с COVID-19, выздоровели 8 447 человек. За весь период пандемии – 92 494 и 4 003 576 соответственно. По данным Роспотребнадзора, в целом по России под меднаблюдением остаются 497 765 человек.

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