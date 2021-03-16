Общее число подхвативших COVID-19 свердловчан перевалило за 80 тысяч

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим. Фото: Галина Соловьёва.

Обновлены данные о распространении коронавирусной инфекции на территории Свердловской области. С начала пандемии инфекцию подхватили 80 153 человека.

Из них больше половины ‒ 40 790 (51% от числа инфицированных в регионе) ‒ жители Екатеринбурга. Помимо уральской столицы, в топ-5 антирейтинга традиционно вошли Нижний Тагил ‒ 4 926, Первоуральск ‒ 2 812, Ревда ‒ 2 277, Каменск-Уральский и Каменский район ‒ 2 145, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Добавим, в предыдущие сутки коронавирусом заразился 171 свердловчанин. Ещё 182 пациента выздоровели, девять умерли. За всё время из больниц выписались 73 298 уральцев, а скончались ‒ 2 541.

Ранее также стало известно, что на Среднем Урале продлили режим самоизоляции для групп риска. Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями придётся оставаться дома до 29 марта.