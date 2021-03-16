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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 марта 2021, 13:05

В России выявили 9 393 новых пациентов с COVID-19

Врач и пациентка

Коронавирусную инфекцию подхватили 4 409 438 жителей России. Фото: Галина Соловьёва.

Коронавирусную инфекцию подхватили 4 409 438 жителей России. За прошедшие сутки диагноз лабораторно подтверждён у 9 393 россиян.

В Москве за последние 24 часа COVID-19 был обнаружен у 1 533 человек. Свердловская область находится на 10-м месте среди регионов России с наибольшей суточной заболеваемостью - на Среднем Урале заболевание выявили у 160 человек.

Победу над инфекцией одержали уже 4 014 220 россиян. За последние сутки из больниц были выписаны 10 644 человека. Ещё 443 пациента с COVID-19 скончались. Общее число летальных исходов в России составляет 92 937.

Напомним, что днём ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 9 437 заболевших.

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Областная газета Свердловской области

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