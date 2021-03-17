27 тысяч жителей Свердловской области заболели ОРВИ за неделю

На Среднем Урале выявлено 27 270 заболевших ОРВИ. Фото: Галина Соловьёва.

С 8 по 14 марта в Свердловской области зарегистрировано 27 270 заболевших ОРВИ. Это на 6 384 случая больше, чем на прошлой неделе.

Больше половины от числа заражённых в регионе – 14 886 (54,5%) – жители Екатеринбура (+4 367 к показателю прошлой недели). При этом неблагополучным по заболеваемости ОРВИ за последние семь дней признан городской округ Богданович. Показатели заболеваемости там значительно превышены – выше среднеобластных в 1,5 раза и более.

В регионе по предварительным диагнозам также зарегистрировали 1 244 внебольничных пневмонии (ниже уровня прошлой недели на 15,8%). В список неблагополучных вошли ГО Нижняя Салда, ГО Богданович, МО Среднеуральск, Нижнесергинский МР, а также Сосьвинский, Пышминский и Тавдинский городские округа.

В Екатеринбурге предварительно зарегистрирован 571 случай внебольничных пневмоний. Это ниже уровня прошлой недели на 5%.