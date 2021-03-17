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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 марта 2021, 09:05

В Нижнем Тагиле выявлено почти 5 тысяч заболевших коронавирусом

Девушка в маске

За всё время пандемии в Нижнем Тагиле выявили 4 945 случаев заболевания коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило данные о распространении COVID-19 в муниципалитетах региона. Количество инфицированных жителей Нижнего Тагила приближается к отметке в 5 тысяч человек.

Согласно информации пресс-службы надзорного ведомства, в Нижнем Тагиле за всё время пандемии выявили 4 945 случаев заболевания коронавирусом. Больше только в Екатеринбурге, где COVID-19 подхватили 40 824 человека.

В пятёрку муниципалитетов-лидеров по числу заболевших также входят Первоуральск (2 822 инфицированных), Ревда (2 288) и Каменск-Уральский и Каменский район (2 150). Меньше всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом - в посёлке Гари (6 человек), пгт Малышева (6), Пелыме (9), Таборинском районе (14) и посёлке Уральский (44).

Напомним, за предыдущие сутки в Свердловской области было выявлено 160 заражённых коронавирусом. Ещё 173 человек были выписаны из больниц по выздоровлению, а 12 свердловчан - скончались.

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Областная газета Свердловской области

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