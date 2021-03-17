В очереди на вакцинацию от COVID-19 стоят более 200 тысяч свердловчан

Более 200 тысяч человек фактически выразили желание вакцинироваться. Фото: Галина Соловьёва.

Свыше 200 тысяч жителей Свердловской области ждут своей очереди на вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал замгубернатора региона Павел Креков.

Речь об этом шла на сегодняшней пресс-конференции. По словам Павла Крекова, первый компонент вакцины уже получили почти 200 тысяч свердловчан. В свою очередь, количество граждан, поставивших второй компонент, достигнет этого показателя в скором времени.

В ходе выступления замгубернатора также анонсировал поступление на Средней Урал новой партии вакцины. Она должна прибыть в регион в течение ближайшей недели. Также в регионе существует запас вакцины –10 тысяч доз.

"Более 200 тысяч человек фактически выразили желание вакцинироваться", – сказал Павел Креков, добавив, что дальнейшая ситуация с коронавирусом в области отчасти будет зависеть от темпов вакцинации.

Добавим, в Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировали 169 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 80 482.