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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 марта 2021, 14:43

В очереди на вакцинацию от COVID-19 стоят более 200 тысяч свердловчан

коронавирус

Более 200 тысяч человек фактически выразили желание вакцинироваться. Фото: Галина Соловьёва.

Свыше 200 тысяч жителей Свердловской области ждут своей очереди на вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал замгубернатора региона Павел Креков.

Речь об этом шла на сегодняшней пресс-конференции. По словам Павла Крекова, первый компонент вакцины уже получили почти 200 тысяч свердловчан. В свою очередь, количество граждан, поставивших второй компонент, достигнет этого показателя в скором времени.

В ходе выступления замгубернатора также анонсировал поступление на Средней Урал новой партии вакцины. Она должна прибыть в регион в течение ближайшей недели. Также в регионе существует запас вакцины –10 тысяч доз.

"Более 200 тысяч человек фактически выразили желание вакцинироваться", – сказал Павел Креков, добавив, что дальнейшая ситуация с коронавирусом в области отчасти будет зависеть от темпов вакцинации.

Добавим, в Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировали 169 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 80 482.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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