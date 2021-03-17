В очереди на вакцинацию от COVID-19 стоят более 200 тысяч свердловчан

Свыше 200 тысяч жителей Свердловской области ждут своей очереди на вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал замгубернатора региона Павел Креков.
Речь об этом шла на сегодняшней пресс-конференции. По словам Павла Крекова, первый компонент вакцины уже получили почти 200 тысяч свердловчан. В свою очередь, количество граждан, поставивших второй компонент, достигнет этого показателя в скором времени.
В ходе выступления замгубернатора также анонсировал поступление на Средней Урал новой партии вакцины. Она должна прибыть в регион в течение ближайшей недели. Также в регионе существует запас вакцины –10 тысяч доз.
"Более 200 тысяч человек фактически выразили желание вакцинироваться", – сказал Павел Креков, добавив, что дальнейшая ситуация с коронавирусом в области отчасти будет зависеть от темпов вакцинации.
Добавим, в Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировали 169 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 80 482.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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