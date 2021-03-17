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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 марта 2021, 13:18

В России выявлено менее 9 тысяч случаев COVID-19 за сутки

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В России под меднаблюдением остаются 493 083 человека. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявлено 8 998 случаев COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 418 436.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 201. Свердловская область находится на девятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватил 169 человек.

За последние 24 часа умерли 427 пациентов с COVID-19, выздоровели 10 755 человек. За весь период пандемии – 93 364 и 4 024 975 соответственно. По данным Роспотребнадзора, в целом по России под меднаблюдением остаются 493 083 человека.

Добавим, ранее стало известно о продлении приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 апреля. Ограничение на перелёты между двумя странами действует почти три месяца.

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