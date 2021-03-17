Чемодан без ручки

Вот так сегодня выглядит здание бывшей детской больницы в Красноуральске. Фото: Предоставлено администрацией ГО Красноуральск

В Красноуральске разгорелся спор вокруг здания бывшей детской больницы по улице Иллариона Янкина. Почти два года оно простояло бесхозным и может пойти под снос. Уникальный объект в стиле «сталинский ампир» не имеет аналогов в городе, это исторический памятник, который обязательно нужно сохранить, утверждают жители. Между тем мэрия Красноуральска начала поиск инвесторов, способных выкупить здание и перепрофилировать его под личные нужды.

Мнение жителей

Здание детской больницы построили в Красноуральске в 1960-е годы. Оно стало частью большого Больничного городка, по тем временам – одного из лучших в регионе. Во время Великой Отечественной войны красноуральские медики поднимали на ноги раненых солдат (тогда в городе работало сразу четыре военных госпиталя), и новый Больничный городок стал своего рода памятником этому подвигу.

Со временем большое больничное хозяйство пришло в упадок. Несколько корпусов, включая здание детской больницы, перестали использовать по назначению. Сейчас от больницы осталась только коробка, окон и дверей нет, стёкла выбиты. И доступ в неё – свободный (хороший приют для маргинальных личностей!).

Горожане неоднократно поднимали вопрос о судьбе здания. Восстановить его реально, говорят они. Тем более что находится оно в центре города, и подобных объектов на территории нет. Но конструктивного диалога с городскими чиновниками не получилось. Сейчас красноуральские активисты пытаются организовать публичные слушания по вопросу консервации здания и его дальнейшего использования. Они собирают подписи в поддержку исторического памятника и запустили голосование в соцсетях.

– Я сама – архитектор, и знаю, что это здание – сталинский ампир с элементами конструктивизма, – рассказала лидер инициативной группы жителей Олеся Хисматулина. – Такие здания сохранились только в Крыму. И мы должны его сберечь, потому что это часть истории нашего города.

Мнение властей

Как выяснилось, жители направили письмо в городскую думу с просьбой провести публичные слушания. Но депутаты отказали, мотивируя тем, что не вправе решать судьбу здания больницы – оно находится в областной собственности. Пока шла переписка, дело приняло новый оборот: администрация города на официальной странице в Интернете разместила обращение к предпринимателям и инвесторам – «с предложением рассмотреть возможность использования здания бывшей детской больницы». В тексте обращения говорится: «мэрия готова оказать содействие в приобретении здания с целью его реконструкции и перепрофилирования, с предложениями обращаться в комитет по управлению муниципальным имуществом».

В администрации пояснили – областной минздрав не намерен использовать здание больницы в медицинских целях, и на то есть официальная бумага от ведомства. Это невозможно по современным техническим и санитарным нормам, так как износ здания превышает 75 процентов. И заключение о его аварийном состоянии есть у руководства Красноуральской городской больницы. В областном реестре объектов культурно-исторического наследия здание тоже не числится.

– Даже если предположить, что объект передадут из областной собственности в муниципальную, то реконструкция его, а это не один десяток миллионов рублей, ляжет тяжким бременем на городской бюджет, и без того небольшой. Вдобавок реконструированное здание нужно как-то содержать. Поэтому мэрия решила привлечь к решению проблемы инвесторов, – резюмировал глава Красноуральска Дмитрий Кузьминых.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Продолжение следует? На момент вёрстки номера стало известно, что инициативная группа красноуральцев намерена обратиться за помощью в областные структуры, в том числе в МУГИСО (министерство по управлению госимуществом региона). Инвесторов, интересующихся городской средой, нет – никто в отдалённый от центра региона город ехать не хочет, утверждают жители. А если и найдутся, то превратят здание в какой-нибудь ночной клуб, а в нём могло бы разместиться социальное учреждение, к примеру, дом для пожилых и инвалидов. Правда, на вопрос – на какие средства реконструировать объект и где их взять – горожане не дают ответа.

Беда всей области Здание детской больницы в Красноуральске – не единственный медицинский объект в Свердловской области, пребывающий в запустении. В конце прошлого года «Облгазета» опубликовала материал о заброшенном корпусе инфекционной больницы в Алапаевске, а также «чёрный список» из других подобных зданий – в Екатеринбурге, Асбесте, Нижнем Тагиле, Кушве. Реакцию жителей можно понять – много лет эти объекты не только портят облик муниципалитетов, но и являются рассадником криминала. Между тем мэрии городов ограничены в правах, так как объекты принадлежат области, и тоже не могут решить проблему. «Облгазета» надеется, что в ближайшее время в областном правительстве появится актуальный перечень таких «заброшек» и реальный механизм их реконструкции или же сноса. Прочитать материал можно в номере «Областной газеты» от 3 декабря 2020 г. Фото: Скриншот статьи «Облгазеты»