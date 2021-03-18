57% заболевших COVID-19 на Среднем Урале ‒ жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса на территории Свердловской области. По информации на 17 марта, с начала пандемии инфекцию подхватили 80 482 человека.
Из них почти 57% заболевших приходятся на Екатеринбург и Нижний Тагил. В первом городе за всё время было выявлено 40 896 пациентов с COVID-19 (50,8% от числа инфицированных в регионе), во втором ‒ 4 960 (6,1%)
Свыше 2 тысяч ковид-пациентов также зафиксировано в Первоуральске ‒ 2 828, Ревде ‒ 2 288, Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 2 155, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Ранее "Облгазета" сообщала, что за всё время из больниц выписался 73 651 свердловчанин. Жертвами вируса стали 2 567 человек.
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