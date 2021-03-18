В Свердловской области уже год действует режим повышенной готовности из-за COVID-19

На сегодняшний день в регионе актуальны масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Фото: Галина Соловьёва.

Ровно год назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции. За день до этого, 17 марта, в регионе выявили первый случай заражения COVID-19.

Вместе с подписанием указа глава региона обратился к свердловчанам. Евгений Куйвашев отметил, что власти делают всё, чтобы свести риски к минимуму. Он также попросил граждан соблюдать режим самоизоляции и обращаться к врачам при первой необходимости.

"Уважаемые уральцы! Не доверяйте непроверенной информации, не поддавайтесь панике. И не тратьте семейный бюджет на покупку продуктов и медикаментов впрок. Ведь никакой необходимости в этом нет. Ситуация и с заболеваемостью, и с поставками продовольствия и лекарств у нас стабильная", – заявлял губернатор.

18 марта также был создан оперативный штаб по коронавирусу в Свердловской области.

Напомним, на сегодняшний день часть ограничений, указанных в указе, снята, однако есть и те, которые сохраняются. Так, в последней редакции был продлён режим самоизоляции для групп риска. Свердловчанам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома до 29 марта.

Ранее "Облгазета" сообщала, что за всё время коронавирус подхватили 80 482 свердловчанина, из них из больниц выписался 73 651 человек. Жертвами вируса стали 2 567 человек.

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