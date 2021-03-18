В Свердловской области выявили ещё 166 случаев коронавируса

По выздоровлению из больниц выписались ещё 177 пациентов. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за сутки выявили 166 случаев заражения коронавирусом. Всего в Свердловской области зарегистрировано уже 80 648 инфицированных.

По выздоровлению из больниц выписались ещё 177 пациентов. Общее число поборовших COVID-19 свердловчан достигло 73 828. На лечении сегодня остаются 4,2 тыс. человек, 276 из которых пребывают в тяжёлом состоянии.

Лабораторно COVID-19 подтвердили у жителей Екатеринбурга (+49), Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Волчанска, Дегтярска, Каменска-Уральского, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского и Туринского городских округов.

Кроме того, оперштаб сообщил о 17 умерших от коронавируса за последние 24 часа. Общее число жертв болезни достигло 2 584.

Напомним, что днём ранее стало известно о 169 новых заболевших коронавирусом. Менее 200 заболевших в день выявляют на Среднем Урале уже почти три недели.