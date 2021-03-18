За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9 803 заболевших COVID-19

За всё время пандемии COVID-19 подхватили 4 428 239 жителей России. Фото: Галина Соловьёва.

Коронавирусную инфекцию выявили ещё у 9 803 россиян. За всё время пандемии COVID-19 подхватили 4 428 239 жителей России.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, в Москве за последние сутки подтвердили 1 934 случая заражения. Свердловская область занимает 10-ю строчку в списке регионов с наибольшим числом новых пациентов - за последние 24 часа на Среднем Урале выявили 166 заболевших.

Из российских больниц выписали 12 061 пациента, переболевшего коронавирусом, а общее число выздоровевших достигло 4 037 036. Инфекция унесла жизни ещё 460 россиян. За всё время пандемии в России скончались 93 824 пациента, подхвативших COVID-19.

Добавим, ранее стало известно о продлении приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 апреля. Ограничение на перелёты между двумя странами действует почти три месяца.